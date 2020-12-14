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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:02
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Son dakika! Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de tek çözüm Aykut Kocaman

Son dakika! Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de tek çözüm Aykut Kocaman

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, Kadıköy’deki 3-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışma konusu olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde göreve Aykut Kocaman’ın getirilmesi gerektiğini savundu.

“TEK ÇÖZÜM AYKUT KOCAMAN”

A Spor'da değerlendirme yapan Toroğlu, "Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman. Bence tek çözüm var. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinden çıkmış, hep Fenerbahçe ile anılan bir adam. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez. İşin içinde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? Çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de son olarak 2018-2020 arasında teknik direktörlük yapan 55 yaşındaki teknik adam, 44 maçta 1.07 puan ortalaması yakalamıştı.

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