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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 15:41
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Son dakika! Bright Osayi-Samuel devre arasında Fenerbahçe'ye imza atıyor

Son dakika! Bright Osayi-Samuel devre arasında Fenerbahçe'ye imza atıyor

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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.

Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

OSAYI TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi. QPR ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak.

ÇALIM VE TOP SAKLAMA YETENEKLERİ ÜST DÜZEY

Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan Osayi, Fenerbahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor. Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı.

KANATTA REKABET DAHA DA ARTACAK

Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu.

Haberin Özeti

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.

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