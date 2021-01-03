Son dakika! Bright Osayi-Samuel devre arasında Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.
OSAYI TEKLİFİ KABUL ETTİ
Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi. QPR ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak.
ÇALIM VE TOP SAKLAMA YETENEKLERİ ÜST DÜZEY
Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan Osayi, Fenerbahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor. Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı.
KANATTA REKABET DAHA DA ARTACAK
Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu.
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