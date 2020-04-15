Son dakika: Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı.
Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye’den ayrıldı.
Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda’ya Boateng ise İtalya’ya gitti. İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi. (NTVSpor)
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.