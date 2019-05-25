Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki şampiyonluğun ardından 2017-2018'de dördüncü sırada kalan siyah-beyazlı takım, bu sezon bir kez daha kupa için mücadele etti ama şampiyon Galatasaray ile ikinci Medipol Başakşehir'in gerisinde kaldı.

Ligde 19 galibiyet alan Beşiktaş, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'daki grafiğiyle son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-2017'de 77 ve 2015-2016'da 79 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip, Slaven Bilic'in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı.

- Sezonun ikinci yarısındaki performansı yetmedi

Beşiktaş, bu sezon özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı.

2018-2019'un ilk devresinde çok kötü performans sergileyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 topladı ve 7. sırada yer alabildi.

İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan elde etti. İkinci yarıda sadece 2 kez mağlup olan ve 39 puanla bu devrenin en iyi performans sergileyen ikinci takımı olan Beşiktaş'ın bu başarısı şampiyonluk için yetmedi.

- İki sezon sonra evinde yenildi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde iki sezon sonra evinde rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016'da iç sahada iki kez yenilen siyah-beyazlı takım, sonraki iki sezonda rakiplerine üstünlük şansı vermedi.

Vodafone Park'ta Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, ayrıca 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde son 4 sezonun da en kötü iç saha performansını aldı. Geçen sezon 43 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, üst üste şampiyon olduğu sezonlarda ise 43'er puan elde etmişti.

- Deplasman performansını da arattı

Beşiktaş, deplasmanda ise geçen sezonki performansını tekrarladı.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da geçen sezon olduğu gibi 26 puanda kaldı.

Güneş yönetimindeki ilk şampiyonlukta dış sahada 36 puan çıkaran Beşiktaş, bir sonraki sezon ise 34 puan toplamıştı.

- Ligin en golcü takımlarından biri oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun en golcü takımlarından biri oldu.

Ligdeki 34 maçta 72 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyon Galatasaray ile bu unvanı paylaştı.

- Son 6 sezonun en kötü savunması

Süper Lig'de kalesinde 46 gole engel olamayan siyah-beyazlı takım, son 6 sezonun en kötü savunma performansını gösterdi.

Geçen iki sezonda kalesinde 30'ar gol gören Beşiktaş, 2015-2016'da 35, 2014-2015'te 32 ve 2013-2014'te 33 gol yemişti.

- Şenol Güneş görevini tamamladı

Beşiktaş'ta 2018-2019'un en çarpıcı gelişmelerden biri teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık görevini tamamlaması oldu.

Siyah-beyazlı ekibe iki şampiyonluk yaşatan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez gruptan çıkaran teknik direktör olan Güneş, A Milli Takım'ın başına geçmesinden dolayı 31 Mayıs Cuma günü görevini resmen tamamlayacak.