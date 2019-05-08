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  3. Son 3 maça prim kararı!

Son 3 maça prim kararı!

Son 3 maça prim kararı!

Beşiktaş galibiyetine 3 milyon lira prim veren Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rize, Başakşehir ve Sivasspor mücadelelerinde de aynı rakamı vermeyi kararlaştırdı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’I 2-0 mağlup ederek liderliği ele geçiren Aslan’da yönetim, soyunma odasında futbolculara 3 milyon TL prim verileceğini açıkladı. Şampiyonluğa ilk 2 maçını kazanması halinde 180 dakika uzaklıkta olan Galatasaray’da, Rizespor ve Başakşehir maçlarının galibiyet primi de 3 milyon TL olarak belirlendi. 

EKSTRA ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Kısaca Sarı-Kırmızılı futbolcular, Rizespor deplasmanı ve Başakşehir maçını kazanması halinde de 3 milyon TL’lik galibiyet primine hak kazanacak. Sivasspor deplasmanında, durum değişmeyecek. Buradan zaferi getirecek bir sonuç alınması halinde yine 3 milyon lira, hesaplara yatırılacak. Ayrıca birçok futbolcunun mukavelesinde ekstra şampiyonluk primi bulunuyor. Bu rakamın üzerine eklenecek para da böylece netleşmiş oldu.

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