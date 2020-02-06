Son 1,5 yılda 29 transfer yapan Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapamadı

Son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.
1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı.
Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı! Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu. Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü Kırklareli maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı.
(Takvim)
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.