  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:22
  • |
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:22

Son 1,5 yılda 29 transfer yapan Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapamadı

Son 1,5 yılda 29 transfer yapan Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapamadı

Paylaş

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.

1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı.

Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı! Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu. Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü Kırklareli maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Günay Güvenç'in hedefi milli takım kalesi

title

Sergen Yalçın'dan büyük fedakarlık! Sözleşmeyi okumadan imzalamış

title

Abdülkadir Ömür 25. haftadaki Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bugün Futbol Konuşabileceğimiz Bir Gün Değil

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!
Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

Lucescu bombası! Cumartesi günü...
Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'
'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!
29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama
Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.