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Soldado: Gelecek Fenerbahçe için çok güzel olacak

Soldado: Gelecek Fenerbahçe için çok güzel olacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de bir gol atan Roberto Soldado, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin nefes aldığını söyleyen İspanyol golcü, "İşimizin zorlaşabileceği bir maça çıktık. Kazanmakta zorlandığımız haftaları geride bırakmıştık. Ya aşağılarla mücadeleye devam edecektik, ya da nefes alacaktık. Bu akşam nefes almayı başardık. Golü yedikten sonra oyun tarzımızı bozmadık ve pozisyon ürettik. Bu akşam topu kaleye ulaştırmayı da başardık, son dönemde bunun eksikliği vardı. Sonunda da 3 puanı almayı başardık." dedi.

"F.BAHÇE'DE KALMAK İÇİN..."

Sözleşmesi hakkında da konuşan Soldado, "Sözleşmesi biten birçok oyuncu var. Sözleşmesi biten oyuncular da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu duruma sadece şu nedenle geldik diye bir şey söyleyemeyiz, tek bir nedenden olduğunu da kimse düşünmüyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorsanız da, başka takıma gitmek istiyorsanız da iyi oynayın ki sizi görsünler." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER OLACAK"

Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Sezon başı takıma çok oyuncu katıldı, sezon ortasında da hoca değişikliği yaşadık. Bunların hepsi bir araya geldiğinde böyle bir sezon yaşadık. Fenerbahçe için gelecekte çok daha güzel günler olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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