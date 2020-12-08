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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 20:53
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Soldado: 'Fenerbahçe'de oynarken 'benim burada ne işim var' dedim'

Soldado: 'Fenerbahçe'de oynarken 'benim burada ne işim var' dedim'

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sporx

Roberto Soldado, Fenerbahçe'de forma giydiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, Türkiye'deki süreç ve Tottenham'da Kane'in arkasına düşüşüne dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdürüyor.

Soldado, Tottenham'da oynadığı döneme dair; "En büyük değişimi İngiltere'de yaşadım. Aşırı fiziksel bir futbol vardı ve şartların üstesinden gelmeliydim. Kane ile tanıştım ve onun yükselişini gördüm. Avrupa Ligi'nde süre almaya başladı ve gözlerimin önünde bir uçağa dönüştü." dedi.

"SANKİ TÜRKİYE'DE DEĞİLDİM"

35 yaşındaki Soldado, Fenerbahçe ile ilgili; "2 yıl Türkiye'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum. Kendimi yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibi hissettiriyordu." açıklamasında bulundu.

"TECRÜBEME RAĞMEN DIŞARIDA BIRAKILDIM"

Tecrübeli forvet açıklamalarının devamında; "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde geçen yıllarıma rağmen, Fenerbahçe'deki 2 sezon sonrası Avrupa Ligi'nin dışında kaldım. Şimdi Granada'yla birlikte mükemmel bir grupla beraber oynuyorum." dedi. 

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