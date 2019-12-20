Sola Ricardo Rodriguez

AKŞAM

SOL bek arayışlarını sürdüren ve Milan’da gözden çıkarılan Ricardo Rodriguez için girişimlere başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldızın işini bitiriyor. Gattuso’nun Napoli’ye imza atmasının ardından eski öğrencisini kendi takımına çağırmasının yanı sıra Schalke’nin de Ricardo Rodriguez için bir hayli istekli olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin görüşmeleri başlattığı, hatta İtalyan yöneticilerle resmen el sıkıştığı öğrenildi.

AYRILIK İSTEĞİNİ İLETTİ

İsviçre kaynaklı RSI’ya göre mukavelesi 2021’de bitecek 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu, Fenerbahçe’nin yolunu tutacak. Bu haber, İtalyan haber sitelesinde de yer aldı. Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptırdıktan sonra takımdan ayrılma fikrini Boban–Maldini ikilisiyle paylaşan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak bakarken, Ersun Yanal’ın da tecrübeli ismi çok istediği bildirildi. Transferin maliyeti ise bilinmiyor.