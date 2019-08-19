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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 00:19

Sola Laxalt stopere Rojo

Sola Laxalt stopere Rojo

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Milan’ın kadroda düşünmediği sol kanat Diego Laxalt için teklif yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu kararını yarın verecek. Stoper Rojo ise F.Bahçe’ye transfer olabilmek için Manchester United’a baskı yapıyor.

AKŞAM

F.BAHÇE sol bek ve stoper arayışında sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Milan’ın sol kanatı Diego Laxalt, Manchester United ile ayrılma kararı alan stoper Marcos Rojo ile yakından ilgileniyor. Kanarya’nın bu ilgisi Avrupa basınında da yer buldu. İtalyan Football sitesinin haberine göre; F.Bahçe ve Fiorentina, Laxalt için tekliflerini iletti. 26 yaşındaki oyuncu yarın menajeri ile bir araya gelerek kararını verecek. Sarı-Lacivertli yönetim de Laxalt’ın kararını bekliyor. The Times’ın haberine göre ise;  adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rojo, Sarı-Lacivertli ekibe transferi için Manchester United’a baskı yapıyor.

BU HAFTA NETLEŞİR

İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Rojo’nun kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi gündemde. Geçen sezon Premier Lig’de yalnızca 5 maça çıkan ve  Harry Maguire’ın da takıma katılmasıyla forma şansını tamamen yitiren 29 yaşındaki Arjantinli’nin Kırmızı Şeytanlar’da mutsuz olduğu iddia ediliyor. Bu iki oyuncu ile ilgili gelişmelerin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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