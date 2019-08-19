Sola Laxalt stopere Rojo

AKŞAM
F.BAHÇE sol bek ve stoper arayışında sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Milan’ın sol kanatı Diego Laxalt, Manchester United ile ayrılma kararı alan stoper Marcos Rojo ile yakından ilgileniyor. Kanarya’nın bu ilgisi Avrupa basınında da yer buldu. İtalyan Football sitesinin haberine göre; F.Bahçe ve Fiorentina, Laxalt için tekliflerini iletti. 26 yaşındaki oyuncu yarın menajeri ile bir araya gelerek kararını verecek. Sarı-Lacivertli yönetim de Laxalt’ın kararını bekliyor. The Times’ın haberine göre ise; adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rojo, Sarı-Lacivertli ekibe transferi için Manchester United’a baskı yapıyor.
BU HAFTA NETLEŞİR
İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Rojo’nun kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi gündemde. Geçen sezon Premier Lig’de yalnızca 5 maça çıkan ve Harry Maguire’ın da takıma katılmasıyla forma şansını tamamen yitiren 29 yaşındaki Arjantinli’nin Kırmızı Şeytanlar’da mutsuz olduğu iddia ediliyor. Bu iki oyuncu ile ilgili gelişmelerin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.
Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.
Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.
80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.
BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.
Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.