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  3. Sol dizinden sakatlanan Zion Williamson, Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyecek

Sol dizinden sakatlanan Zion Williamson, Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyecek

Sol dizinden sakatlanan Zion Williamson, Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyecek

New Orleans Pelicans'ın bu sezon draftlarda 1. sıradan seçtiği Zion Williamson, New York Knicks ile oynanan Yaz Ligi maçında sol dizinden sakatlandı. Williamson'ın Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyeceği belirtildi.

2019 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından 1. sıradan seçilen Zion Williamson'dan kötü haber geldi. NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas’ta oynanan New York Knicks maçında Williamson dizinden sakatlandı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinde yaşanan sakatlığından dolayı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamayacağı bildirildi.

19 yaşındaki basketbolcu, Knick karşısında oynadığı 9 dakikada 11 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

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