Sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yeni adayı Hassane Kamara

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Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez, Kolarov, Ghoulam gibi tecrübeli futbolcularla ilgilenen Fenerbahçe’nin gündemine bu sefer de Hassane Kamara girdi.

FENERBAHÇE KAMARA İÇİN ZEMİN YOKLADI

Lig 1’de Reims forması giyen ve oynadığı futbolla Lyon, Marsilya gibi devlerin takibine takılan Kamara’yı Damien Comolli’nin de listesine aldığı öğrenilirken, 25 yaşındaki futbolcunun maliyetinin çok yüksek olmaması Fenerbahçe yönetimini bu transferde istekli kıldığı belirtildi. Bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist yapan Fransız futbolcunun 3,5 milyon Euro’luk bonservis bedeli bulunurken, Kamara’nın diğer sol beklere göre maliyetinin daha düşük olması sarı lacivertli kulübü harekete geçirdi.