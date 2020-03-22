Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları

AKŞAM
İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün saat 24:00’den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirirken spor camiasından birçok isim de bu yasağa takıldı. Yasağa takılan isimlerin başında ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geliyor. 70 yaşındaki Cengiz’in yanı sıra G.Saray yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak (65), Ömer Cansever (67) ve Metin Karakaya (65) sınıra takılan isimler... 66 yaşındaki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sınırlamaya giren isimler arasında yer aldı.
AĞAOĞLU, KOÇ VE ÇEBİ YOK
Terim’in yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67), TFF Başkanı Nihat Özdemir (67), MHK Başkanı Zekeriya Alp (72), Türk sporuna damgasını vuran teknik direktör Mustafa Denizli (70), İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine takılan diğer isimler oldu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç (52), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi (61) ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu (63) ise yasağa takılmadı.
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