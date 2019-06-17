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  3. Şok eden ifadeler! 'Volkan Demirel için yarın Madrid'e uçuyorum'

Şok eden ifadeler! 'Volkan Demirel için yarın Madrid'e uçuyorum'

Şok eden ifadeler! 'Volkan Demirel için yarın Madrid'e uçuyorum'

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hakkında yine takımda kalıp kalmayacağı haberleri yapılan Volkan Demirel, sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Takımda kalıp kalmayacağı papatya falına dönen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de bir hayli sancılı dönem geçiren Volkan Demirel hakkında karar verildi.

VOLKAN DEMİREL TAKIMIN AĞABEYİ

Önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın kesin olarak kadroda görmek istediği tecrübeli kalecinin, Emre Belözoğlu ile birlikte takım içerisinde sinerji yaratma anlamında Yanal’a yardım edeceği belirtilirken, Volkan’ın şu anda kendisi hakkında çıkan haberleri kesinlikle muhatap almadığı ve 37 yaşındaki eldivenin transfer edilecek futbolculara yardım etmek için kolları sıvayacağı ifade edildi.

"HER SENE AYNI HABERLER"

Volkan Demirel’in önümüzdeki sezon da Fenerbahçe’de kalacağını açıklayan menajer Erdinç Şehit birkaç gün içerisinde bazı sürpriz transferlere imza atacağını söyledi. Tecrübeli kaleci hakkında kısa bir yorumda bulunan Şehit, ironi yaparak ‘Volkan’ın ayrılacağını yazıp çiziyorlar, evet ayrılacak yarın Madrid’e uçuyorum Real Madrid’le masaya oturacağım… Her sene aynı muhabbetler, Volkan’la ilgili 5 sene önce ne dediysem aynı şeyleri yine söylüyorum. Volkan Demirel Fenerbahçe’de ve önümüzdeki sezon da sarı lacivertli formayı giyecek.

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