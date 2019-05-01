Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6991
  • 245.616
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı

Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı

Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon zirve yarışı içerisinde tutan oyuncuların başında gelen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

FEGHOULI'YE DE TALİP OLDULAR

Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!

Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Ünlü şarkıcı Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy´de bulunan

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!