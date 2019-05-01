Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

FEGHOULI'YE DE TALİP OLDULAR

Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!

Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

(Fotomaç)