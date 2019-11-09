Sofiane Feghouli: Hep 90 dakika oynamak zorundayım

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Feghouli, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"HER MAÇTA 90 DAKİKA OYNAMALIYIM"

Real Madrid maçı sonrasında kazanmalarının önemli olduğunun altını çizen Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor. Önümüzde bir milli maç arası var. Real Madrid maçı sonrası burada kazanmamız önemliydi. Yeni oyuncular da oynadılar. Rekabet için oynamaları önemliydi." ifadelerini kullandı.