Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor.
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakması sarı-kırmızılı taraftarlarda şok etkisi yarattı.
MENAJERİ TEMASLARI KURDU
30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray'dan sezonda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile temas kurdu.
YÖNETİM RAHATLIYOR
Özellikle birkaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon Euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.
(Sabah)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
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