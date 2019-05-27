Sofiane Feghouli: Benim de Fatih hoca gibi Avrupa'da kupa kazanma isteğim var

Galatasaray'ın çifte kupalı şampiyonluğunda 13 gol-7 asistlik performansıyla başrolü oynayan Sofiane Feghouli, Türk Telekom Stadı'ndaki kutlamalarda en çok alkışı alan futbolcu oldu. Özellikle Başakşehir maçında attığı kritik golle kahraman ilan edilen Cezayirli yıldız, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

İşte Feghouli'nin açıklamaları;

Şampiyonlukta pay sahibi bir numaralı oyuncusun. Bu sezonu, senin adına kariyer sezonu olarak yorumlayabilir miyiz?

Tüm sezona baktığımızda ilk başta oynamıyordum ama mental olarak kendimi hiç bırakmadım. Ekstra çalışmalar yaptım. İkinci yarı ise iyi geçti. Lig ve kupadaki final maçlarında Rize'ye, Akhisar'a ve Başakşehir'e karşı golüm var. Sezon muhteşem geçti. Tabii ki bunu bütün takım olarak başardık.

BELHANDA İLE BİRBİRİMİZİ EZBERLEDİK

Ligde ilk 17 haftada 1 golün var ama ikinci devrede 8 gol-6 asistlik bir performans sergiledin. Neler değişti?

Fiziksel olarak kendimi iyi hazırladım ve goller geldi. Gollerle birlikte güven de geldi. Bunun yanında Mariano, Belhanda ve Fernando ile oynadıkça birbirimize daha çok alıştık. Belhanda ile topu verip pas yapmamızda bir ezber sağladık. Bu da gollerin artmasına sebep oldu.

8 puan gerideydiniz. Saha içerisinde nasıl sakin kalabildin?

Psikolojik olarak zor bir sezondu. 8 puana bakmaktan çok her seferinde maçlara konstantre oldum. Sonuç alınması gereken birçok maç vardı. Hangi maçın daha önemli olduğunu söyleyemem ancak kişisel performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim.

Galatasaray formasıyla hedeflerin neler?

Kariyerimde tek eksik olan şey şampiyonluk ve kupalardı. Galatasaray'da bunu başardım ama hedefim bitmedi. Benim de Fatih hoca gibi Avrupa'da kupa kazanma isteğim var.

Başakşehir'e golün muhteşemdi. Daha önce röveşata golü attın mı?

Daha? önce kariyerimde böyle bir gol atmadım. Küçükken hayal kurarsınız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak gerçekten çok önemliydi. Galatasaray'a geldiğimden beri en özel ve güzel anım bu oldu. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi, onlar da izliyordu. Umarım bu anıyı onlar da unutmaz ve hatırlarlar.

DİAGNE'NİN ADAPTE OLMASI ZAMAN ALDI

Diagne çok eleştiriliyor ama onun gelişi performansını olumlu etkiledi mi?

Diagne'nin gelişinden önce Gomis'in gidişine bakmak lazım. Gomis gittikten sonra takımda bir boşluk oluştu. İlk yarıya baktığımız zaman ben, Henry (Onyekuru) ve Belhanda, Gomis'in eksikliğini doldurmaya çalıştık. 2. devrede de Mbaye (Diagne) geldi. Geldiği zaman yepyeni bir futbola adapte olması gerekiyordu. Kasımpaşa'da oynadığı tarzda bir futbol değildi. Galatasaray'da daha fazla baskı altında oynamayı öğrenmesi gerekiyordu. Zaman içerisinde hem takım Diagne'ye hem de Diagne takıma alıştı diyebiliriz.

İKİ KUPA VURGUSU

Lig şampiyonluğunu 22'ye, Türkiye Kupası'nı ise 18'e çıkaran G.Saray'ın bu başarısında büyük payı olan Feghouli, takım otobüsünde üstü çizilip yenisi yazılan kupa sayılarını göstererek, "Gelecek sezon burada 23 ve 19 yazacak" dedi.

(Sabah)