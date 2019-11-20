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  3. Sneijder: 'Yüzde yüzümü versem Ronaldo ve Messi ile aynı noktada olabilirdim'

Sneijder: 'Yüzde yüzümü versem Ronaldo ve Messi ile aynı noktada olabilirdim'

Sneijder: 'Yüzde yüzümü versem Ronaldo ve Messi ile aynı noktada olabilirdim'

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile mukayese etti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ülkesi Hollanda'da konuştu.

FOX Sports'ta, Ajax'tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı.

Perez, Sneijder'a neden Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olamadığını sordu. Sneijder ise ''Kendimi %100 verseydim onlarla aynı konumda olurdum, bunu biliyorum. Ancak ben bunu istemedim. Pişman değilim çünkü başaramadığım için, istemediğim için olmadı'' şeklinde yanıt verdi.

2010 senesinde kariyerinin zirvesini yaşayan Hollandalı efsane, ülkesiyle Dünya Kupası ikinciliğinin yanı sıra Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Sneijder yıl Ballon d'Or'a aday gösterilmiş ancak ödülü Messi kazanmıştı.

Geçtiğimiz yaz kramponlarını asan Sneijder, 2013-17 yılları arasında Süper Lig'de 4,5 sezon Galatasaray forması giymişti.


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