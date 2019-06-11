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11 Haziran 2019 Salı 22:21 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 22:21

Sloukas'ın acı günü

Sloukas'ın acı günü

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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