Slimani ortada kaldı! Onlar da ilgilenmiyor

Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız sezonun ardından yeni takımı merakla beklenen Islam Slimani'ye Benfica talip olduğu iddiaları hakkında açıklama geldi.

"BİR TEKLİF YAPILMADI"

Benfica'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda; "Islam Slimani ile ilgilendiğimiz yönünde haberler üzerine, söz konusu oyuncuya herhangi bir teklif yapılmadığını duyurmak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Leicester City, Cezayirli golcü için 10 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor.

İslam Slimani, son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 müsabakada 5 gole imza atmıştı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de 15 karşılaşmada sadece 1 gol atması, tartışmalara neden olmuştu.

(Sporx)