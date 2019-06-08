  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 09:53 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:53

Slimani ortada kaldı! Onlar da ilgilenmiyor

Slimani ortada kaldı! Onlar da ilgilenmiyor

Benfica, Fenerbahçe'de kiralık olarak sezonu tamamlayan Islam Slimani ile ilgilendiklerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız sezonun ardından yeni takımı merakla beklenen Islam Slimani'ye Benfica talip olduğu iddiaları hakkında açıklama geldi.

"BİR TEKLİF YAPILMADI"

Benfica'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda; "Islam Slimani ile ilgilendiğimiz yönünde haberler üzerine, söz konusu oyuncuya herhangi bir teklif yapılmadığını duyurmak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Leicester City, Cezayirli golcü için 10 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor.

İslam Slimani, son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 müsabakada 5 gole imza atmıştı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de 15 karşılaşmada sadece 1 gol atması, tartışmalara neden olmuştu.

(Sporx)

Fatih Portakal´dan İmamoğlu´na sert tepki: Böyle sözler söylemeye hakkı olamaz!

<p>ABD´ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville´in, Güney Çin Denizi´nde aniden rota değiştirip, Rus

Dünya Şokta! ABD Ve Rus Gemileri Birbirine Girdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.