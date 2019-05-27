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  3. Slaven Bilic sürprizi! Anlaşma tamam

Slaven Bilic sürprizi! Anlaşma tamam

Slaven Bilic sürprizi! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ın cuma günü Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izleyen Slaven Bilic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın cuma günü Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izleyen Slaven Bilic için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Başakşehir'in, Beşiktaş'ın eski teknik direktörüne teklif yaptığı bildirildi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından dolayı boşalan teknik adamlık koltuğunun adayı Bilic, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ı çalıştırmıştı. 

Hırvat teknik adamın ülkesine dönerek birkaç gün içinde de sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor

4 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesi beklenen Hırvat çalıştırıcıyla Kasımpaşa'nın da temas halinde olduğu biliniyor.

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