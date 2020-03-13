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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 20:09
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  • 13 Mart 2020 Cuma 20:09

Slaven Bilic, haftanın en iyisi seçildi

Slaven Bilic, haftanın en iyisi seçildi

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Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.

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