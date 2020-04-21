  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Slaven Bilic: Daha önce Türkiye'de seyircisiz maçlar oynamıştık, hoş bir durum değil
  • 21 Nisan 2020 Salı 14:36
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 14:36

Slaven Bilic: Daha önce Türkiye'de seyircisiz maçlar oynamıştık, hoş bir durum değil

Slaven Bilic: Daha önce Türkiye'de seyircisiz maçlar oynamıştık, hoş bir durum değil

Paylaş

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiliz basınına yaptığı açıklamada maçların seyircisiz oynanması durumunun hiç hoş olmadığını belirterek, "Daha önce Türkiye'de seyircisiz maçlar oynamıştık. Hoş bir durum değil. Ancak tek yol bu ise, yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Ada basınına konuştu. Ligin bitimine 9 hafta kala, lider Leeds United’ın 1 puan gerisinde 70 puanla 2. sırada yer alan ve Premier Lig’e çıkmak için avantajlı durumda olan West Bromwich’i zirvede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bilic, maçların seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmasıyla ilgili olarak ise "Hoş değil" yorumunu yaptı.

Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde seyircisiz karşılaşmalara çıktıklarını söyleyen Bilic, "Taraftarlardan kaynaklı ceza almıştık ve maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Ancak bu hoş bir durum değil. Kalabalıklar esastır ve onlar olmadan çok farklı bir duyguyla sahada olursunuz. Aynı atmosferi yakalayamazsınız. Ancak şu anda içinde bulunulan durum farklı. Maalesef tek yol bu ise, bu durumdan da bu yolla çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Gerrard istiyor, Glasgow Hagi için şartları zorluyor

title

Philippe Coutinho'nun yeni durağı Chelsea gibi

title

Real Madrid, maçlarını Di Stefano Stadyumu'nda oynayabilir

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi
Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da büyük kriz
Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.

Bjelica Kanarya'ya yakın
Bjelica Kanarya'ya yakın

Bjelica Kanarya'ya yakın

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım
AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!
Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı
Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.