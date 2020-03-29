Sky Sports, Real Madrid'in Alexander Sörloth ile ilgilendiğini yazdı

Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, Avrupa’nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplamda çıktığı 39 resmi karşılaşmada 25 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki Norveçli santrfor, devleri peşine taktı. Son iddia İngiliz Skysports’tan geldi.
Yapılan derlemede, Norveç’in dünya futboluna çok önemli yıldızlar armağan ettiği belirtilirken, en başta da Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Real Sociedad’da kiralık oynayan Odegaard ve Trabzonsporlu Sörloth gösterildi.
Haberde, Sörloth ile ilgilenen takımlar arasında Real Madrid’in de yer aldığı vurgulandı. Takımı kadar gol attı Trabzonspor’un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.
Aynı zamanda Sörloth’un bu sezon toplam 25 gol attığı, onu sezon başında gönderen Crystal Palace’ın ise Premier Lig’de toplam 26 gol bulabildiği hatırlatıldı.
(Fanatik)
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...
Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.
Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.
Burak Yılmaz'ın geçen sezon devre arası Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, Trabzonspor'a bonservis bedelini çekle ödeyen siyah-beyazlı yönetim, bu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle bordo-mavili kulüple yeni bir anlaşma yaptı.
Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'da 4 imza birden atılacak. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile yeni sözleşme yapacak.
Koronavirüse yakalanan Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı:
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz” dedi.