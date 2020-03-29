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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 09:56
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  • 29 Mart 2020 Pazar 09:56

Sky Sports, Real Madrid'in Alexander Sörloth ile ilgilendiğini yazdı

Sky Sports, Real Madrid'in Alexander Sörloth ile ilgilendiğini yazdı

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Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.

Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, Avrupa’nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplamda çıktığı 39 resmi karşılaşmada 25 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki Norveçli santrfor, devleri peşine taktı. Son iddia İngiliz Skysports’tan geldi.

Yapılan derlemede, Norveç’in dünya futboluna çok önemli yıldızlar armağan ettiği belirtilirken, en başta da Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Real Sociedad’da kiralık oynayan Odegaard ve Trabzonsporlu Sörloth gösterildi.

Haberde, Sörloth ile ilgilenen takımlar arasında Real Madrid’in de yer aldığı vurgulandı. Takımı kadar gol attı Trabzonspor’un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Sörloth’un bu sezon toplam 25 gol attığı, onu sezon başında gönderen Crystal Palace’ın ise Premier Lig’de toplam 26 gol bulabildiği hatırlatıldı.

(Fanatik)

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