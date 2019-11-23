Skandal! Bilgi vermediler

AKŞAM

CHRİSTİAN Luyindama’nın sakatlığı Sarı-Kırmızılı camiayı şok etti. Gambiya ile Demokratik Kongo arasında 18 Kasım pazartesi günü deplasmanda oynanan maçın 64’üncü dakikasında bir pozisyonda sakatlanıp, oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki oyuncu hakkında G.Saray’a hiçbir bilgi verilmedi. D.Kongo Milli Takımı’nın yetkilileri, Sarı-Kırmızılı kulüple iletişime geçip, oyuncunun durumunun ne olduğu konusunda açıklama yapmadı. Maçta sakatlanan Luyindama’nın önemli bir şeyi olmadığını düşünen G.Saray ise oyuncunun İstanbul’a dönmesi ve yapılan kontrollerin ardından büyük şokla karşılaştı. Demokratik Kongo federasyonunun ve milli takım yetkililerinin bu konudaki umursamazlığı, herkesi kızdırdı.

İYİ FORM YAKALAMIŞTI

Oyuncunun en formda olduğu dönemde böyle büyük bir talihsizlikle karşılaşmasının camiayı üzdüğünü belirten Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Demokratik Kongo federasyonunun tavrının ise çok yanlış olduğunu söylediler. Böyle önemli bir konuda kulübe hiçbir bilgi verilmemesinin kendilerini üzdüğünü belirten yöneticiler, “Oyuncu pazartesi günü sakatlanıyor ancak bize hiçbir şey söylenmiyor. Fiziki şartların zorluğunu, oradaki imkanların yetersizliğini anlayışla karşılıyoruz ama şartlar ne olursa olsun herkes sorumluluğunu yerine getirmeli” diye sitem ettiler. Luyindama’nın giderken hiçbir problemi bulunmuyordu.

FIFA KARŞILAYACAK

G.Saray için tek teselli belki de oyuncunun yıllık ücretinin FIFA tarafından ödenecek olması. 1.2 milyon euroluk ücretin sakatlık dönemini kapsayan bölümü G.Saray’a ödenecek. FIFA 2017 yılında, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların sigortalanmasını ve ücretlerinin ödenmesini kararlaştırmıştı. ‘Kulüpleri Koruma Programı’ çerçevesindeki uygulamaya göre Luyindama’nın futboldan uzak kalacağı süre, yıllık ücretinin günlere bölünmesi ve günlük yevmiye şeklinde verilecek. Bu sürede oyuncu maç başı ücretlerini de FIFA’dan alabilecek. Tedavi masrafları da aynı şekilde tahsil edilecek