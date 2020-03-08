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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 09:41
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  • 08 Mart 2020 Pazar 09:41

Sivas'ta dev randevu! Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Sivas'ta dev randevu! Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

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Süper Lig'de 8'de 8 yaparak zirveyi yakından takip eden Galatasaray, Sivasspor deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Maç öncesinda Sivasspor ve Galatasaray'ın 48'er puanı bulunuyor. İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı maç Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

İki takımın eksikleri

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, Ali Şaşal Vural, Petar Skuletic, Samba Camara ve Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

Sakat veya cezalı ismin bulunmadığı Galatasaray'da ayrıca Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Öte yandan yabancı sınırı nedeniyle Andone ve Sekidika Sivas'a götürülmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando Andrade, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Falcao

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