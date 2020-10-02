Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Kuralar çekiliyor! İşte gruplar…
A Grubu: Roma, Young Boys
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag
D Grubu: Benfica, Standart Liege
E Grubu: PSV, PAOK
F Grubu: Napoli
G Grubu: Braga, Leicester City
H Grubu: Celtic, Sparta Prag
I Grubu: Villarreal, Karabağ
J Grubu: Tottenham, Ludogorets
K Grubu: CSKA Moskova
L Grubu: Gent
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Hafta: 22 Ekim
2. Hafta: 29 Ekim
3. Hafta: 5 Kasım
4. Hafta: 26 Kasım
5. Hafta: 3 Aralık
6. Hafta: 10 Aralık
Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.