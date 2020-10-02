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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 14:09
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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Turnuvadaki tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubunda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak.

Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın elenmesinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

Yiğidolar, I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek.

İşte gruplar:

A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standart Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV, PAOK, Granada, Omonoia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek.

Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

FİNAL POLONYA’DA

2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

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