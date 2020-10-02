Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın elenmesinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu.
Yiğidolar, I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek.
İşte gruplar:
A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standart Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV, PAOK, Granada, Omonoia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec
MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek.
Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
FİNAL POLONYA’DA
2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.