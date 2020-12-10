Sivasspor'un rakibi Maccabi

SİVASSPOR, Avrupa Ligi I Grubu son maçında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. Yiğidolar, maçı kazanması halinde üst tura adını yazdıracak. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımın başında yer almayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu mücadele öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı: “Takımıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Bizim tek sıkıntımız ideal kadromuz ile bir defa olsun sahaya çıkamamak. Takımdaki tek sıkıntı bu, başka bir şey yok. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz.” Kırmızı-Beyazlılar bu kritik mücadele öncesinde üç oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
MACCABİ - SİVASSPOR
STAT: Bloomfi eld
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Andris Treimanis
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