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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Sivasspor'un rakibi Maccabi

Sivasspor'un rakibi Maccabi

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Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.

SİVASSPOR, Avrupa Ligi I Grubu son maçında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. Yiğidolar, maçı kazanması halinde üst tura adını yazdıracak. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımın başında yer almayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu mücadele öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı: “Takımıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Bizim tek sıkıntımız ideal kadromuz ile bir defa olsun sahaya çıkamamak. Takımdaki tek sıkıntı bu, başka bir şey yok. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz.” Kırmızı-Beyazlılar bu kritik mücadele öncesinde üç oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MACCABİ - SİVASSPOR

STAT: Bloomfi eld

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEMAndris Treimanis

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