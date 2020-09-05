Sivasspor'un kulüp tesisleri dezenfekte edildi

IHA

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un tesisleri, korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivasspor Kulübü futbolcuların ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sivasspor futbol A takım binasında bulunan; yatak odaları, soyunma odası, fitness salonunu, restoran, sağlık odaları, ortak dinlenme ve ibadet alanları ile tesis girişleri korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.