Sivasspor'un konuğu Maccabi Tel-Aviv! İlk 11'ler belli oldu

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.
Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.
İLK 11’LER
Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Max Gradel, Kayode
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
PFDK, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.