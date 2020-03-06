Sivasspor'un 3 büyüklerle 83. maçı

Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 83. sınavını verecek. Geride kalan müsabakalarda kırmızı-beyazlılar, 19 galibiyet elde etti.

Süper Lig’de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, 8 Mart Pazar günü Galatasaray’a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, Süper Lig’de bugüne kadar Beşiktaş ile 28, Fenerbahçe’yle de 27 kez karşılaştı. ‘3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 82 maçta 19 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlik, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 defa gülen taraf olan Sivas temsilcisi, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul’da rakibiyle yaptığı 14 lig müsabakasını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe’yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 maçın 18’inden Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ’I 10 KEZ YENDİ



Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 10 defa deviren Sivasspor, bu galibiyetlerin 4’ünü 1-0’lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 defa yenildiği siyah-beyazlılarla 5 kez de berabere kaldı. Sivas ekibi, ’3 büyükler’ karşısındaki son galibiyetini, bu sezonun ikinci yarısında deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 yenerek elde etmişti.

Sivasspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyetleri şöyle:

2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0

2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1

2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2

2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2019-2020 Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

2019-2020 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1