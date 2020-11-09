Sivasspor'ın iç sahada galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Ligin 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Sivas temsilcisi, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı. Sivasspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare kaydetmişti.
Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
- Evinde 3 kez yenildi, 1 beraberlik aldı
Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.
Ligde 6. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahada dün Galatasaray'a 2-1 kaybederek evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde 6 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa dün Galatasaray karşısında kaydetti.
- Geçen sezon 17 maçta 2 yenilgi aldı
Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftada maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı sergileyemedi.
Sivas ekibi, geride kalan haftalarda deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çizdi.
Kırmızı-beyazlılar bu periyotta dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sivasspor, ligde 4. haftasını maç oynamadan (bay) geçtiği bu periyotta deplasmanda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı, rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü.
- Sivasspor 2006-2007 sezonundaki iç saha başarısızlığını tekrarladı
2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de 14 sezondur mücadele eden Sivasspor, iç sahada 4 maçlık periyotlardaki en başarısız ikinci sezonunu geçiriyor.
Kırmızı-beyazlılar, evindeki aynı başarısızlığı 2006-2007 sezonunda da yaşamıştı.
Sivasspor'un ligde 4 maçlık periyotta evinde aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2005-2006
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|10
|2006-2007
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|1
|2007-2008
|4
|4
|0
|0
|8
|3
|12
|2008-2009
|4
|3
|1
|0
|8
|2
|10
|2009-2010
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|3
|2010-2011
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|5
|2011-2012
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|7
|2012-2013
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|6
|2013-2014
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|9
|2014-2015
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|2015-2016
|4
|0
|4
|0
|5
|5
|4
|2017-2018
|4
|2
|0
|2
|7
|6
|6
|2018-2019
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|7
|2019-2020
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|10
|2020-2021
|4
|0
|1
|3
|1
|6
|1
Sivasspor 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.
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