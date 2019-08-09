Sivasspor'dan bir transfer daha

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı.
Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol attı.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu
Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.
Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer isteğini açıklayan Avcı, sakatlıklardaki son durum ve yeni sezon planlarını paylaştı.
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.