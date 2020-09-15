Sivasspor'da Olarenwaju Kayode'nin transferi an meselesi

SPOR GÜNDEMİ

Kalinic'e 14 yabancı engeli Kalinic'e 14 yabancı engeli Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz' Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz' Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.

Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.