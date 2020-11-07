Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi 4 sakat 1 cezalı

Sivasspor ve Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Sivas’ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar’da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma dültüğü için yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.
Beşiktaş'ta Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero'nun performansı beğenilmedi.
Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.
Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.
Wolfsburg'dan ayrılmayı kafasına koyan ve EURO 2020'de olmak isteyen Yunus Mallı, Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'a daha yakın duruyor. 28 yaşındaki oyuncu, kendisine ilk kez Milli formayı veren hocasıyla çalışmaya çok sıcak bakıyor.