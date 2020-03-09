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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 13:55
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 13:55

Sivasspor'da Fernando, Antalyaspor maçında yok!

Sivasspor'da Fernando, Antalyaspor maçında yok!

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Sivassporlu Fernando, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor’da, Brezilyalı forvet oyuncusu Fernando, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart gördü. Fernando, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fernando, bu sezon ayrıca Sivasspor´da 23 maçta görev alırken, bin 385 dakikada kırmızı-beyazlı formayı terletti. Fernando çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı.

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