Sivasspor Turgutluspor'u eleyerek kupada turlamayı başardı

90+2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone, topu müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Bu futbolcunun, ceza sahasına hafif sağdan çaprazdan girdiği gibi yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada soldan aldığı topla hareketlenen Robin Yalçın, ceza alanına yaklaşıp plase vurdu, top yandan auta gitti.
23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Fayçal pas olarak kullandı. Kone'nin yerden şutunda seken topu önüne alan Kerem yerden kaleye gönderdi, kaleci 2 hamlede topu kontrol etti.
25'inci dakikada sağdan Kerem'in ortasında arka direkte Felix'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36'ncı dakikada sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı, arka tarafta gelişine yerden Kerem vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
44'üncü dakikada orta alanda Fayçal'ın pasında önünü boşaltan Kone şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
49'uncu dakikada orta alanda rakibinden tpu kurtaran Traorö sert vurdu, Ali Şaşal'ın çeldiği topu savunmada Appindangoye kornere gönderdi.
68'inci dakikada Giresunspor atağında orta alanda Traore'nin pasında ceza alanına girerken Yasin vurdu, top üstten dışarı gitti.
76'ncı dakikada sol kanattan Fayçal'ın kullanılan köşe vuruşunda Hakan yükseldi, kafa vuruşunda direk dibinden top az farkla dışarı gitti.
81'inci dakikada sağ kanatan ceza alanına giren Hayrullan'ın yerden vuruşunda Ali Şaşal köşeden topu kornere çeldi.
85'inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Barajdan dönen topa bir kez daha vurdu, savunmadan seken top Hakan'ın önünde kaldı, yakın mesafeden vuruşunu kaleci çeldi.
90+2'nci dakikada orta alanda topla buluşan Kone'nin ara pasında ceza alanına giren Kayode'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone
Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan
Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)
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