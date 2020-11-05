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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 09:58
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Sivasspor sahasında Karabağ'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Sivasspor sahasında Karabağ'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlarken maçın hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu maç öncesinde çıktığı ilk 2 maçından galibiyet çıkaramamıştı.

EKSİKLER

Sivasspor'da Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11’LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Karabağ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena

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