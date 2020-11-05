Sivasspor sahasında Karabağ'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Şenol Güneş 'hayalimiz' dedi ve açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.