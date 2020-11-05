Sivasspor sahasında Karabağ'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlarken maçın hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu maç öncesinde çıktığı ilk 2 maçından galibiyet çıkaramamıştı.
EKSİKLER
Sivasspor'da Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.
MUHTEMEL 11’LER
Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode
Karabağ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Samatta, “2020'nin En Etkili 100 Genç Afrikalısı” listesinde yer aldı. Tanzanyalı, futbol sahası dışında da ön plana çıktı.
İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.