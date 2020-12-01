  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 14:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Sivasspor sahasında galip gelemiyor

Sivasspor sahasında galip gelemiyor

Paylaş

Göztepe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. hafta müsabakasında dün Göztepe'ye 1-0 yenilen Sivasspor, evindeki 5. maçtan da 3 puan çıkaramadı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi
Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor
Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı
Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü
Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü

Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü

Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.

Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım
Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım

Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.

Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor
Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor

Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor

Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.

Ozan Kabak sürprizi! Cimbom'un kasası da dolacak
Ozan Kabak sürprizi! Cimbom'un kasası da dolacak

Ozan Kabak sürprizi! Cimbom'un kasası da dolacak

Adı Milan, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla anılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın son talibinin PSG olduğu iddia edildi. Schalke 04 ile olan sözleşmesinde 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan başarılı stoperin transferi bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da 2 milyon 250 bin Euro yetiştirme bedeli girecek.

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıl sonunda mutlu sona ulaşarak yeniden Devler Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde 3 yıldız olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Kabul etti...
Galatasaray ilk transferini bitirdi! Kabul etti...

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Kabul etti...

Galatasaray eski yıldızı Henry Onyekuru ile anlaştı transferin seyri konusunda tüm planları yaparak devre arasını bekleme başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.