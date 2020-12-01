Sivasspor sahasında galip gelemiyor

Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. hafta müsabakasında dün Göztepe'ye 1-0 yenilen Sivasspor, evindeki 5. maçtan da 3 puan çıkaramadı.
Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.
Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.
Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Adı Milan, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla anılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın son talibinin PSG olduğu iddia edildi. Schalke 04 ile olan sözleşmesinde 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan başarılı stoperin transferi bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da 2 milyon 250 bin Euro yetiştirme bedeli girecek.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıl sonunda mutlu sona ulaşarak yeniden Devler Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde 3 yıldız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray eski yıldızı Henry Onyekuru ile anlaştı transferin seyri konusunda tüm planları yaparak devre arasını bekleme başladı.