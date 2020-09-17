Sivasspor, Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anlaşma sağlandı, imzalar atılıyor Anlaşma sağlandı, imzalar atılıyor Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.

Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.

Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer daha Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer daha Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.

Erol Bulut'tan 4 transfer, 3 ayrılık raporu Erol Bulut'tan 4 transfer, 3 ayrılık raporu Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.