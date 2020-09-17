Sivasspor, Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.
Kayode, Sivas'a gelerek Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
Geçen sezon Gaziantep FK'nin formasını terleten 27 yaşındaki Kayode, Süper Lig'de 27 maçta 10 gol atmıştı.
Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.
Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.