Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Max Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter

SİVASSPOR 0-0 MACCABI TEL-AVIV | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

3’ Sivasspor maça önde baskıyla başladı. Localardaki az sayıda taraftar da ilk düdükle birlikte temsilcimize destek veriyor.

4’ Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.

8’ Claudemir'in sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.



12’ Maccabi Tel Aviv gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı.

15’ Sivasspor atağında Robin Yalçın sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerinden Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda top farklı şekilde yandan auta çıktı.

19’ Maccabi Tel Aviv takımında Sheran Yeini hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

21’ Sivasspor çok etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan ortasına arka direkte Yatabare kafayı vurdu. Az farkla yandan auta giden top öncesi faul düdüğü de geldi.

24’ Sivasspor'da Robin Yalçın, rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26’ Sivasspor gole çok yaklaştı! Maccabi Tel Aviv savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Max Gradel ilerleyerek ceza sahasına girdi ve ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

28’ Sivasspor baskısını arttırdı. Kayode'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

30’ Köşe vuruşu sonrası ters kanada açılan topu Uğur Çiftçi içeriye doldurdu. Hakan Arslan kafa vuruşunu yapmak isterken son anda kaleci Tenenbaum topu tokatladı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.

- SİVASSPOR'DA EKSİKLER



Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer almadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

- MACCABİ TEL-AVİV'DE 3 DEĞİŞİKLİK



İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.

- LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI



Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.