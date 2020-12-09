Sivasspor, İsrail'e uçtu

Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'e gitti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail'e hareket etti.
Kafilede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı oyuncular yer almadı.
Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yönetici de İsrail'e giden kafilede yer aldı.
Sivasspor, bu akşam saat 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.