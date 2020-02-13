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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 09:23
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 09:23

Sivasspor ile Antalyaspor kupa rövanşında! Muhtemel 11'ler...

Sivasspor ile Antalyaspor kupa rövanşında! Muhtemel 11'ler...

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İlk maçta deplasmanda golsüz berabere kalan Yiğidolar, evinde kazanıp kupada yarı finale yükselmek amacında...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte Arouna Kone, Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Marcelo Goiano ve Petar Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor.

Konuk ekip Antalyaspor'da ise Adis Jahovic, Bahadır Öztürk, Gustavo Blanco, Nazım Sangare ve Yekta Kurtuluş sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Chico, Kudryashov, Charles, Fredy, N'Dinga, Hakan, Amilton, Sinan

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