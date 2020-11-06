Sivasspor Galatasaray'a bileniyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.
Futbolcular, yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dün oynanan Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hücum oyuncuları Larin ile Aboubakar'ı özel çalıştırdı.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.