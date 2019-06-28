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  3. Sivasspor, Eren Derdiyok'a ikinci kez teklif götürmeye hazırlanıyor

Sivasspor, Eren Derdiyok'a ikinci kez teklif götürmeye hazırlanıyor

Sivasspor, Eren Derdiyok'a ikinci kez teklif götürmeye hazırlanıyor

Golcü arayışlarını sürdüren Sivasspor, Eren Derdiyok’a ikinci kez teklif götürüyor. Tecrübeli forvetin durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.

Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar’da gündem Eren Derdiyok... Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle Sivasspor arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak. Sivasspor Yönetimi, Eren ve menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak. Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray’da 7 gol atma başarısı gösterdi.

(Fanatik)

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