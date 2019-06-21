Sivasspor, Emre Kılınç için Fenerbahçe'den 5 milyon euro istiyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncu konusunda da arayışlarını sürdürüyor.

Sarı lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile ilgileniyor.

Sivasspor temsilcisi de, transfer yapabilmek için 24 yaşındaki futbolcuyu iyi bir bedele satmayı hedefliyor.

Kırmızı beyazlılar, Emre Kılınç için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor.

Sarı lacivertlilerin bu transferde, başta Alper olmak üzere bazı futbolcuları takasta kullanmayı amaçlıyor.

Demir Grup Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a gelmişti.

(TRT Spor)