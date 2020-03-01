Sivasspor Başkent deplasmanında farklı kazandı

SPOR GÜNDEMİ

Hedef 8'de 8 Hedef 8'de 8 Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.

FLAŞ! Sivasspor seriye bağladı... FLAŞ! Sivasspor seriye bağladı... Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray taraftarından sürpriz karar! Galatasaray taraftarından sürpriz karar! Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...