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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 18:02
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  • 01 Mart 2020 Pazar 18:04

Sivasspor Başkent deplasmanında farklı kazandı

Sivasspor Başkent deplasmanında farklı kazandı

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Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, rakibi Ankaragücü'nü farklı mağlup etti.

Ankaragücü adına Stanojevic'in kırmızı kart gördüğü maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı gol yağmuru yaşandı. Sivasspor'da perdeyi 69. dakikada Hakan Arslan açarken, 74. dakikada sahneye penaltı golüyle Mert Hakan Yandaş çıktı. Son sözü ise 90+1. dakikada Yatabare söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı ve 17. sıradan üste çıkamadı.

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Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

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