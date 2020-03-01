Sivasspor Başkent deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, rakibi Ankaragücü'nü farklı mağlup etti.
Ankaragücü adına Stanojevic'in kırmızı kart gördüğü maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı gol yağmuru yaşandı. Sivasspor'da perdeyi 69. dakikada Hakan Arslan açarken, 74. dakikada sahneye penaltı golüyle Mert Hakan Yandaş çıktı. Son sözü ise 90+1. dakikada Yatabare söyledi.
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı ve 17. sıradan üste çıkamadı.
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