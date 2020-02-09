Sivasspor, Başakşehir maçıyla seriye geçmek istiyor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 21. haftanın önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Başakşehir'i konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Sivasspor'da Fernando ve Aruna Kone'nin sakatlıkları sürüyor.

Başakşehir cephesinde Berkay Özcan dışında eksik yok.

MUHTEMEL 11'LER

DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Elia, Crivelli, Demba Ba

Sivasspor yenilmezlik serisi peşinde

Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

(Sporx)